Crosetto: «Industria auto europea distrutta dal green deal, una follia»

«L'industria dell'auto l'abbiamo distrutta inseguendo il green deal. Abbiamo distrutto le grandi aziende tedesche dell'auto inseguendo il green deal con la pretesa che il 6% della popolazione nel mondo, smettendo di inquinare, salvasse il mondo. E' una follia totale». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista a Quarta Repubblica su Rete 4. «E infatti il mondo se ne è infischiato di quello che facevamo noi, hanno continuato per la loro strada e tra un po' gireremo solo con auto cinesi», ha concluso.