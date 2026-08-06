Cuba apre all'importazione di auto, più spazio ai privati. Le nuove regole favoriscono i veicoli elettrici

Il governo cubano ha approvato nuove norme che rendono più flessibili l'importazione, la vendita e il trasferimento di veicoli, ampliando il ruolo dei privati nel settore automobilistico. Il pacchetto di misure, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e illustrato dal ministro dei Trasporti Eduardo Rodríguez Dávila, entrerà in vigore l'11 agosto e aumenta il numero di imprese autorizzate alla commercializzazione, elimina il limite di acquisto di sei veicoli in cinque anni per persone fisiche e giuridiche e consente anche a stranieri con residenza temporanea, immobiliare o umanitaria di acquistare mezzi nuovi e usati.

Le nuove regole favoriscono inoltre i veicoli elettrici: i privati potranno importare direttamente tricicli a combustione fino a 250 cc e mezzi elettrici alimentati da fonti rinnovabili. Le aziende private potranno assemblare e vendere ciclomotori, moto, tricicli e auto elettriche. Per incentivare la transizione energetica sono previste tasse ridotte: il 35% per i veicoli di alta gamma, il 25% per quelli a combustione standard, il 15% per gli ibridi e il 5% per gli elettrici importati, mentre quelli assemblati a Cuba pagheranno il 3%. Secondo dati ufficiali, nel primo semestre del 2026 sono stati venduti sull'isola 35.494 veicoli, il 30% dei quali elettrici. Le importazioni dirette hanno raggiunto 41.963 mezzi, di cui 19.443 ciclomotori e moto elettriche.