Cupra, ecco nuova gamma Business: focus su flotte e clienti professionali. Versioni dedicate di Terramar, Formentor e Leon Sportstourer

Cupra rafforza la propria presenza nel mercato italiano con il lancio della nuova gamma Business dedicata ai modelli Terramar, Formentor e Leon Sportstourer. La proposta, studiata per rispondere alle esigenze del mondo professionale e delle flotte aziendali, punta a garantire chiarezza, ottimizzazione del valore complessivo e semplificazione, senza rinunciare all'identità e al design distintivo del marchio. Le versioni Business offrono dotazioni complete, motorizzazioni ibride e plug-in hybrid e un approccio modulare che facilita l'accesso anche ai clienti privati interessati a un'esperienza premium, distintiva e funzionale. Con questa iniziativa, Cupra consolida il percorso di crescita del brand nel canale business, rafforzando la relazione con clienti professionali e flotte, e confermandosi punto di riferimento per soluzioni innovative e stilisticamente riconoscibili.

La gamma Business di Terramar, disponibile con motorizzazioni mild hybrid e plug-in hybrid, si distingue per un'elevata efficienza e una dotazione di serie completa. Analogamente, Formentor e Leon Sportstourer ampliano la loro offerta con configurazioni pensate per il mondo aziendale, unendo prestazioni, comfort e tecnologia a un rapporto ottimale tra costo totale di esercizio e qualità complessiva. La gamma Business non si limita a introdurre nuove configurazioni, ma rappresenta un cambio di paradigma, con un'offerta strutturata e facilmente fruibile per i clienti professionali, mantenendo inalterato il Dna del marchio e la riconoscibilità dei suoi modelli. La strategia mira a unire funzionalità e design distintivo, assicurando al contempo una presenza solida e coerente nei principali segmenti del mercato italiano. Prezzi a partire da 35.700 euro.