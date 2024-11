Cupra sbarca in America. Il brand sportivo di Barcellona entrerà nel mercato Usa con Penske entro il 2030

Cupra «sbarca» in America. Il marchio sportivo lanciato nel 2018 a Barcellona, in Spagna, ha avviato le trattative preliminari con Penske Automotive Group in vista dell'ingresso nel mercato statunitense entro il 2030. Dal suo debutto ad oggi, il brand automobilistico creato all'interno del Gruppo Volkswagen ha venduto oltre 750.000 auto in tutto il mondo, diventando uno dei marchi in più rapida crescita in Europa. Cupra ha riscontrato un grande successo anche in mercati come il Messico e la Turchia e ha compiuto il suo primo grande passo verso la globalizzazione nel 2022, quando è stato lanciato in Australia. Ora il brand è pronto a intraprendere la sua espansione più ambiziosa fino ad oggi: entrare nel mercato statunitense. «L'ambizione di Cupra - ha dichiarato il ceo Wayne Griffiths - è quella di essere un marchio veramente globale e l'espansione negli Stati Uniti rappresenta una delle più grandi pietre miliari del nostro percorso. Abbiamo grande rispetto per il mercato statunitense, riconoscendo che una forte strategia di distribuzione e vendita al dettaglio è essenziale per il successo.

Avviando discussioni preliminari con Penske Automotive Group stiamo esplorando le opportunità con il miglior partner possibile, uno con la giusta rete di distribuzione per presentare Cupra a una nuova generazione di amanti di auto. La leadership di Penske Automotive Group nel settore e l'esperienza alle spalle con il Gruppo Volkswagen, rendono la partnership molto promettente». L'ingresso nel mercato degli States è previsto entro la fine del decennio: Cupra punterà agli stati 'chiave' offrendo una gamma di prodotti completa con la possibilità di scegliere tra vetture termiche, ibride ed elettriche. Cupra sfrutterà le sinergie all'interno del Brand Group Core producendo uno dei modelli negli stabilimenti Volkswagen nella regione del Nord America. A guidare la nuova sfida ci sarà Bernhard Bauer: già direttore di Cupra Germania, è stato nominato nuovo direttore di Cupra Usa.