Dacia chiude il 2025 con 97.198 vendite (+13,1%) e quota retail privati al 10,6% e rilancia: Sandero restyling tra tech e GPL

Nel bilancio 2025 di DACIA ci sono due piani che si incastrano: da una parte i numeri, dall’altra il prodotto. Il marchio chiude l’anno con 97.198 immatricolazioni (+13,1%), una quota del 5,67% tra auto e veicoli commerciali e del 6,2% nel solo mercato auto. Sul fronte privati, DACIA conferma per il terzo anno consecutivo la leadership nel retail e chiude il 2025 con una quota 10,6%, in crescita di 0,5 punti rispetto al 2024, mentre il canale retail complessivo registra -9,4%. In questo scenario arriva anche la novità di gamma più “visibile”: Sandero si aggiorna e continua a essere l’auto straniera più venduta in Italia.



I modelli - Il racconto commerciale passa dai modelli che sostengono i volumi nel canale privati. Duster si posiziona come terzo modello più venduto in assoluto nel mercato a privati, mentre Spring si colloca come secondo modello più venduto a privati nel segmento A del mercato elettrico. Sandero resta la punta di diamante: è il modello che fa massa critica e che, con il restyling, aggiorna soprattutto immagine e contenuti di bordo.



Firma a “T” e fari “pixel”- Il restyling lavora sui dettagli che cambiano subito la faccia dell’auto. Sandero e Sandero Stepway adottano la nuova firma luminosa a LED con “T” rovesciata in posizione alta; la grafica si raccorda a una calandra inedita tramite una sottile linea puntinata effetto “pixel”. Il frontale viene ripensato con paraurti ridisegnato per un insieme più integrato. Al posteriore cambiano i gruppi ottici con disegno LED “pixel”; sulla Stepway lo sviluppo verticale e l’impostazione dei volumi accentuano l’idea di robustezza, con una fascia scura e un paraurti rivisto.

Protezioni e materiali, debutto Starkle - Per la Stepway l’aggiornamento rimarca l’impronta da crossover “da tutti i giorni”. Arrivano protezioni in Starkle® su passaruota, sottoscocca e coperture fendinebbia: materiale già visto su Nuovo Duster che contiene il 20% di plastica riciclata e, essendo grezzo e non verniciato, punta a ridurre la carbon footprint in produzione e a limitare la sensibilità ai graffi nell’uso quotidiano. In gamma si aggiungono anche nuove tinte, tra cui il giallo ambra metallizzato.



Tessuti nuovi, schermi più grandi, YouClip confermato - L’abitacolo cambia più per “qualità percepita” che per rivoluzioni. Le bocchette riprendono il motivo a T rovesciata, arrivano nuovi rivestimenti e tessuti (con differenziazioni tra allestimenti), e debutta un nuovo volante. Sul fronte infotainment, l’offerta si alza: display centrale fino a 10’’ con Apple CarPlay/Android Auto wireless, quadro strumenti digitale da 7’’ con grafica aggiornata e disponibilità del caricatore a induzione. Resta YouClip, il sistema di aggancio accessori che permette di fissare supporti e organizer in punti dedicati dell’abitacolo.



GPL con automatico, benzina aggiornato, ibrido in arrivo - La novità più concreta riguarda il GPL: debutta Eco-G 120, un 1.2 turbo tre cilindri da 120 cv che introduce, per la prima volta, il cambio automatico (doppia frizione a 6 rapporti) su questa alimentazione. Cresce anche il serbatoio GPL a 49,6 litri e l’autonomia complessiva dichiarata (GPL + benzina) arriva fino a 1.590 km su Sandero Streetway e 1.480 km su Sandero Stepway. Sul benzina, la Streetway aggiorna il TCe 100, che sale a 100 cv e resta abbinato al manuale a 6 marce. Per l’elettrificazione, DACIA annuncia la Hybrid 155 su Sandero Stepway a fine 2026: un passaggio che porta per la prima volta una motorizzazione elettrificata su questo modello.



Sicurezza: nuovi pack e “My Safety” - Le dotazioni si arricchiscono con il Driving Pack (in base agli allestimenti) che raggruppa fari automatici, Multiview Camera e retrovisori ripiegabili elettricamente. Sul fronte ADAS arrivano i sistemi richiesti dalle più recenti norme europee, tra cui frenata automatica d’emergenza con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto e monitoraggio dell’attenzione del conducente. A bordo compare anche il tasto “My Safety” per richiamare rapidamente le impostazioni preferite.