Dacia cresce nel primo semestre in Europa e punta a raddoppio nel 2030. Target fissato a un milione di vendite

Forte dei risultati che Sandero continua a registrare in Europa - dove dal 2017 è stabilmente il modello più venduto a privati e dove nel primo semestre del 2024 risulta anche essere leader in tutti i canali - la marca Dacia prosegue la sua crescita in vista dei futuri obiettivi, che fissano per il 2030 a un milione di unità immatricolate e al raddoppio dei ricavi. Come ha ricordato Xavier Martinet - svp di Dacia con responsabilità per marketing, sales & operation - nel corso di una roundtable via web per commentare i risultati del primo semestre «Dacia è entrata nel segmento C con Jogger, essendo già leader del segmento B. E lo ha fatto adottando una strategia prodotto elaborata con grande attenzione». Con l'inedito C-suv che sarà presentato nel secondo semestre del 2024 e che arriverà nelle concessionarie nel primo semestre del 2025, «Bigster incarnerà quest'evoluzione e sarà seguito da altri due modelli di segmento C - ha detto Martinet - Questo ci permetterà di raddoppiare la copertura del mercato e di rafforzare i profitti.

Dacia punta alla vendita di 1 milione di veicoli nel 2030, di cui circa un terzo nel segmento C». Forte della sua nuova identità di marca, Dacia si riconferma sul podio europeo delle vendite a privati. Il risultato è stato ottenuto immatricolando 309.816 tra autovetture e veicoli commerciali le vendite mondiali che nel primo semestre sono aumentate (Europa compresa) del 3,8%, per un totale di 358.497 immatricolazioni. Nella roundtable è stato sottolineato come Dacia Sandero resti il modello di punta. Le sue vendite sono arrivate nel primo semestre dell'anno a 164.789 unità, in aumento del 18,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene anche Dacia Duster che ha totalizzato (sommando seconda e terza generazione di recente commercializzazione) 113.783 unità nel mondo e registrando una crescita dell'1,7% rispetto al primo semestre 2023. Duster si è riconferma, così, sul podio dei suv più venduti a privati in Europa. Jogger ha venduto 50.841 unità nel mondo, con un aumento dello 0,7% rispetto al primo semestre 2023. È il primo veicolo del segmento C, suv esclusi, più venduto a privati in Europa. Nuova Spring Electric arriverà negli showroom nell'autunno del 2024 (gli ordini per Europa continentale sono stati aperti nello scorso aprile) e la fine del ciclo della precedente ha generato un calo delle vendite. Tuttavia, nel primo semestre 2024, Spring si attesta al quinto posto tra le auto elettriche (segmenti A e B) di piccole dimensioni più vendute a privati in Europa.

Martinet ha sottolineato come la marca stia puntando per l'attuale fase di evoluzione green della mobilità sui motori termici alimentati a gas (Eco-G). «In Europa Dacia passerà progressivamente dalle attuali soluzioni termiche elettrificate che sono accessibili all'offerta di veicoli elettrici a prezzi convenienti». «Si tratterà di un processo in stile Dacia per offrire prodotti adatti alla domanda dei suoi clienti traendo vantaggio dalle soluzioni tecnologiche del Gruppo Renault e di Ampere. Quest'approccio contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre del 50% la carbon footprint di Dacia entro il 2035».