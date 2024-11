Dacia, dal low-cost al value for money in due decenni ha reinventato il proprio modo di essere

Da concetto di low-cost a quello di value for money, per Dacia che nell'arco di due decenni ha reinventato il proprio modo di essere. Dalla rinascita firmata Renault Group, che ha deciso a suo tempo, per Dacia, un posizionamento che ha puntato tutto sulla convenienza del listino, oggi il marchio si è conquistato un nuovo spazio nel mercato. Il primo prodotto della filosofia low-cost fu la Logan, un'auto pensata per essere vendibile in diversi mercati, con un target globale. Il prezzo estremamente contenuto fu reso possibile dall'adozione di tecnologie e motori di origine Renault, affidabili ma di una generazione antecedente a quelli adottati dal brand della losanga sui modelli dell'epoca.

Finiture semplici e dotazioni essenziali contribuivano anch'esse a contenere il prezzo in poco meno di 8.000 euro, quandouna concorrente nazionale di segmento equivalente costava circa il 50% in più. Il riscontro da parte del pubblico decretò la rinascita del brand con l'obiettivo dioffrire ai clienti l'auto più economica del mercato. Passa qualche anno ed arriva nel 2010 quello che sarebbe poi diventato uno dei pilastri non solo del brand, ma anche del mercato, ovvero il Duster. Anch'esso abbracciava il concetto di low-cost e la stessa pubblicità dell'epoca giocava sul prezzo di 11.900 euro. Passa una decina d'anni e la strategia del brand si evolve, si declina attraverso nuovi modelli che le permettono di entrare in diversi segmenti finora non presidiati.

Dacia intercetta il cambiamento e decide di far evolvere in maniera netta la sua immagine di brand nel 2021, attraverso un nuovo logo, un nuovo linguaggio di comunicazione e, soprattutto, attraverso il concetto di value for money, ovvero un rapporto qualità prezzo vincente. Nella gamma di prodotti che fanno del value for money la loro massima espressione ci son Nuova Spring e Nuovo Duster, traconcretezza, prezzi e contenuti, senza però rinunciare a sicurezza, comfort, praticità e design.