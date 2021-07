Dacia, De Meo: «Qualità e prezzi contenuti sono la chiave del successo»

«Dacia è una marca che fa prodotti che incontrano il favore dei nostri clienti offrendo varie motorizzazioni che vanno dal Gpl, ai motori benzina e diesel fino alla Spring (la prima full electric della casa romena) tutte a un prezzo accessibile. È questo lo spirito di Dacia: fornire qualità e prezzi contenuti». Lo ha affermato Luca De Meo, presidente e amministratore delegato del Gruppo Renault, in un incontro con i giornalisti durante una visita presso la sede della Renault in Italia, la prima dopo il suo insediamento al Ceo della Casa della Losanga. «Al mio arrivo nel Gruppo Renault, Dacia è stata una piacevole sorpresa. Abbiamo una struttura di costi imbattibile, produciamo nei posti giusti, l’ingegnerizzazione del prodotto è orientata all’essenziale e la distribuzione si appoggia alla rete di vendita Renault con grandi sinergie.

Un modulo molto difficile da battere». «Finora - ha spiegato De Meo - Dacia era vista come una valida alternativa all’acquisto di un’ auto usata grazie alla politica dei prezzi molto vantaggiosa. E questa è stata la chiave del successo e ci ha fatto incontrare il favore dei clienti». De Meo ha confermato che anche in futuro Dacia continuerà ad avere un ruolo strategico nel gruppo continuando a commercializzare vetture termiche e che entro il 2025 entrerà nel segmento C con il suv Bigster. Intanto da settembre cominceremo a veder circolare sulle strade la Spring, la prima vettura completamente elettrica della casa romena, già ordinabile e che è venduta ad un prezzo imbattibile di circa 9.500 euro.