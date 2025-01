Dacia in Francia riduce di 2mila euro il prezzo della Spring. Risposta alla cinese Leapmotor che ha ridotto il prezzo della T03

Il 7 gennaio il marchio Dacia di Renault, in Francia, ha tagliato il prezzo di 2.000 euro del suo veicolo elettrico (Ev) a basso costo. Questo fa prevedere agli analisti che i costruttori di auto in Europa si affideranno agli sconti per spingere le vendite di veicoli elettrici e aiutarli a soddisfare le nuove regole sulle emissioni più severe dell’Unione europea. Almeno un quinto di tutte le vendite europee della maggior parte delle Case automobilistiche deve essere costituito da veicoli elettrici per evitare pesanti multe, ma solo il 15% dei veicoli venduti nella regione nei primi 11 mesi del 2024 è elettrico, secondo Acea.

Secondo quanto riporta il sito interautonews.com Dacia ha dichiarato che avrebbe abbassato il prezzo di ingresso del suo modello elettrico Spring a 16.900 euro, colmando il divario con la cinese Leapmotor. L’azienda cinese, che ha una joint venture con Stellantis, ha recentemente ridotto il prezzo della sua T03 di 4.000 euro, portandolo a 14.900 euro, mantenendo la sua posizione di Ev più economico della regione. La nuova Spring sarà anche meno potente, con un motore da 45 cavalli, rispetto al motore da 65 CV della versione più costosa. Lo sconto sulla Spring è già entrato in vigore in alcuni mercati europei.