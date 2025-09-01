Dacia, Katrin Adt è la nuova ceo al posto di Denis Le Vot. Risponderà a Fabrice Cambolive

La Dacia ha un nuovo amministratore delegato ed è la tedesca Katrin Adt che viene da Mercedes e sostituisce Denis Le Vot, condottiero che ha portato il marchio rumeno di Dacia ad essere uno dei protagonisti assoluti del mercato europeo ed italiano portando propri modelli ad essere anche i numero uno continentali e all’interno dei singoli mercati nazionali.

La Adt fa parte del primo giro di nomine impresso dal nuovo ceo del Renault Group François Provost e arriva dopo 26 anni trascorsi tutti all’interno di Mercedes, tra cui quello di ceo del brand Smart e, più recentemente, come responsabile del Corporate Audit di Mercedes. Di formazione giuridica, si è occupata prevalentemente di vendite, rete e marketing, ma il suo ultimo incarico rivela anche un’attitudine per il controllo dei processi e dei costi.

La Adt ha condotto Smart dal 2018 gestendo i passaggi che l’hanno portata ad essere un brand elettrico al 100% e, successivamente, alla collaborazione con Geely e all’abbandono produttivo dell’Europa dopo avere avuto come partner industriale proprio la Renault. La nomina della Adt è da vedere proprio in questa chiave alla vigilia di un’accelerazione di Dacia verso l’elettrificazione e con l’obiettivo di raggiungere un’integrazione ancora maggiore con gli altri marchi del gruppo.

Non a caso, risponderà a Fabrice Cambolive, diventato contestualmente, oltre che ceo del marchio Renault, Chief Growth Officer del gruppo con il compito di armonizzare il cammino di tutti i brand che esso comprende. «Dacia costituisce un visione coraggiosa, intelligente e accessibile della mobilità» ha detto la nuova numero uno di Dacia aggiungendo che «Con energia, ambizione e con una condivisione di intenti, continueremo a sfidare le convenzioni e ad offrire ai nostri clienti un valore significativo».

Denis Le Vot lascia il suo incarico dopo 4 anni di successi che hanno visto Dacia accelerare in termini di vendite ed immagine, e lascia anche l’azienda dopo 25 anni nel Gruppo Renault. Dunque potremmo ritrovarlo presto con un altro cappello. Accanto a lui, Levot ha avuto fino a qualche mese fa Xavier Martinet come responsabile vendite e marketing, diventato da poco ceo di Hyundai Europe, entrambi nominati da Luca De Meo. Con l’abbandono del manager italiano si è avviato dunque un normale processo di rinnovamento di tutte le altre poltrone.