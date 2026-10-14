Dacia, la strategia tra GPL, ibrido ed elettrico: «Vogliamo rendere la mobilità accessibile a tutti»

Dacia punta ad ampliare la propria gamma e l'offerta di motorizzazioni, senza rinunciare ai principi che ne hanno accompagnato la crescita. È quanto emerso dalla tavola rotonda organizzata al Salone dell'Auto di Parigi 2026, durante la quale la CEO Katrin Adt e Frank Marotte, SVP Global Sales, Marketing & Operations Dacia, hanno affrontato i principali temi legati al futuro del marchio. Dall'arrivo della nuova Spring e della Striker alle motorizzazioni ibride e GPL, l'obiettivo è continuare a proporre automobili accessibili, anche in un mercato sempre più competitivo.

Una strategia basata sull'accessibilità. «La nostra ambizione è offrire più soluzioni di mobilità ai clienti, mantenendole accessibili», hanno sottolineato i vertici Dacia, ribadendo come l'introduzione di nuove tecnologie debba sempre rispondere a esigenze concrete. Un approccio che distingue il marchio anche rispetto ai costruttori concorrenti, compresi quelli cinesi. La strategia non è infatti quella di moltiplicare le dotazioni, ma di scegliere le soluzioni più utili, contenendo il peso delle vetture e i costi di produzione e utilizzo.

Il valore residuo e i costi di gestione. Un aspetto centrale riguarda proprio il costo complessivo dell'automobile. Per Dacia, l'accessibilità non si misura soltanto al momento dell'acquisto, ma anche attraverso consumi, manutenzione, assicurazione e valore residuo. Su quest'ultimo fronte, durante l'incontro è stato citato un vantaggio di 14 punti rispetto al mercato, considerato un indicatore della fiducia dei clienti e della capacità delle vetture di conservare il proprio valore nel tempo. A questo si aggiunge il lavoro sulla riparabilità, sulla disponibilità dei ricambi e sulla formazione della rete di assistenza, elementi che contribuiscono a contenere le spese di gestione.

GPL e tribrid, l'importanza del mercato italiano. Tra le tecnologie su cui Dacia intende continuare a investire c'è il GPL, particolarmente apprezzato in Italia e negli altri mercati dell'Europa meridionale. La presenza di una rete di distribuzione consolidata e la conoscenza di questa alimentazione da parte dei concessionari rappresentano, secondo il marchio, punti di forza importanti. In questo contesto si inserisce anche la nuova motorizzazione tribrid, che combina benzina, GPL ed elettrico. La sfida principale, secondo i vertici Dacia, non riguarda quindi le singole componenti, ma la loro integrazione. In particolare, il sistema deve gestire in maniera fluida il passaggio tra le differenti modalità di funzionamento, senza complicare l'esperienza di guida.

Striker e Jogger, come cambierà la gamma. L'ampliamento della gamma passa intanto dalla nuova Striker, che rafforza la presenza Dacia nel segmento C. Il suo arrivo ha sollevato anche interrogativi sul futuro della Jogger, soprattutto sulla possibilità che la prossima generazione assuma caratteristiche differenti, avvicinandosi maggiormente a una monovolume. Su questo punto non sono arrivate anticipazioni.

Quattro elettriche entro il 2030. Un altro tema importante è quello dell'elettrificazione. Dacia ha confermato la volontà di ampliare l'offerta di vetture a batteria entro il 2030, ma non ha fornito indicazioni precise su quale sarà il prossimo modello a essere presentato. La nuova Spring continua a rappresentare una parte fondamentale della strategia, con l'obiettivo di rendere l'auto elettrica accessibile a un pubblico più ampio.

Il futuro del concept Hipster. Resta aperta anche la questione del concept Hipster e della possibile introduzione di una nuova categoria europea di piccole elettriche economiche. Dacia segue con attenzione il dibattito normativo, ma al momento non ha annunciato una versione di serie del prototipo. Molto dipenderà dall'evoluzione delle regole europee e dalle opportunità che potranno creare per i costruttori.