Dacia, primo trimestre record vendite e quote in Europa: +34,3%. In Italia +29,7%, Sandero prima straniera

Forte crescita in Europa per Dacia nel primo trimestre sia per l’andamento dei mercati sia per il successo dei diversi modelli, prima fra tutte Sandero che ha registrato un totale di 171.789 unità fra gennaio e marzo con una crescita del 34,3%. Crescita record anche per la quota di mercato visto che nel suo perimetro di commercializzazione, le immatricolazioni Dacia hanno fatto salire in Europa (autovetture) la quota di mercato al 4,6% con un aumento di 0,8 punti, la maggior crescita tra le marche della Top 30. Sandero ha totalizzato 68.318 unità, in aumento del 26,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso riconfermandosi al primo posto tra i modelli venduti a privati in Europa. Con 57.660 unità immatricolate Duster è cresciuta del 23,9% rispetto al primo trimestre 2022 e mantiene la sua posizione sul podio nel segmento suv in Europa mentre Jogger con 23.330 vendite nel primo trimestre supera la soglia delle 80.000 unità dal lancio. Ottima performance anche per Dacia Spring che prosegue nella sua dinamica con 14.494 unità vendute e riconferma il suo posto sul podio dei modelli elettrici immatricolati da privati in Europa.

«Dacia continua la sua storia di successo - ha commentato Xavier Martinet, direttore marketing vendite e operazioni Dacia - con una crescita dei volumi che supera il 30% nei Paesi strategici. I nostri recenti sviluppi, soprattutto con il lancio della nuova brand identity sui nostri modelli e nella rete di vendita, l’ampliamento dell’offerta elettrificata nonché l’aggiunta dell’allestimento Extreme, molto apprezzato dai clienti. ci consentono di proseguire la nostra dinamica a livelli molto alti». In Francia, primo mercato di Dacia, sono stati immatricolate 38.938 unità nel primo trimestre, con un aumento del 32,6% rispetto al 2022. Questo risultato si traduce in una crescita della quota di mercato di 1,2 punti, che raggiunge il 7,6% (autovetture + veicoli commerciali). Ô un nuovo record in termini di volumi e quota di mercato per Dacia, che riconferma il terzo posto sul podio delle vendite a privati in tutti i canali in Francia. Quattro modelli Dacia rientrano nella Top 10 delle vendite a privati: Sandero in testa, Spring al 4ø posto (il veicolo elettrico più venduto) Duster al 5ø posto e Jogger al 10ø posto. Aumento del 29,7% delle vendite Dacia In Italia che sono arrivate a 25.142 unità nei primi tre mesi, con una quota di mercato del 5,3%, (autovetture + veicoli commerciali) in crescita di 0,2 punti.

Nel mercato auto Dacia con 24.556 immatricolazioni si posiziona al 4ø posto, con un aumento 27,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 ed una market share del 5,8%. Ancora migliori le performance nel mercato italiano auto privati, dove Dacia sviluppa oltre il 90% delle proprie vendite. Si posiziona, per la prima volta in tre mesi consecutivi, come il brand più venduto a privati con 22.742 immatricolazioni e registra una crescita del 24,7%. La market share è ora del 9,6%. Nel mercato auto a privati Sandero e Duster si posizionano prima e terza tra le vetture straniere.