Dacia raggiunge quota 10 milioni di veicoli prodotti. Tagliato il traguardo mercoledì con un Duster Extreme a Mioveni

Lo scorso mercoledì, nello stabilimento di Mioveni in Romania, un Duster Extreme Grigio Road è stato il 10 milionesimo veicolo Dacia prodotto dalla nascita del marchio. «Siamo molto orgogliosi - ha commentato Denis Le Vot, Direttore Generale delle Marche Dacia e Lada - di aver superato la barra simbolica dei 10 milioni di veicoli prodotti. Questo risultato dimostra il successo di una visione pragmatica dell’automobile, focalizzata su ciò che è veramente essenziale per i nostri clienti. Grazie alle proprie esperienze, Dacia proseguirà la sua crescita e continuerà a proporre veicoli attrattivi e in linea con lo stile di vita dei suoi clienti». La storia della produzione Dacia affonda nel 1968, quando la casa automobilistica ha cominciato ad assemblare il suo primissimo veicolo, la Dacia 1100. L’anno successivo, il modello Dacia 1300 ha dato origine a tutta una famiglia di derivati, tra berlina, station wagon, coupé sportiva e veicoli commerciali. Prodotta per 35 anni, la 1300nha fortemente segnato il paesaggio automobilistico rumeno.

La ripresa di Dacia da parte del Gruppo Renault nel 1999 ha aperto poi un nuovo capitolo della storia del marchio. Con il lancio di Logan nel 2004, Dacia è diventata un costruttore a vocazione internazionale ed il ritmo delle vendite ha subito una forte accelerazione. A partire dal 2005, Dacia ha aperto una linea di produzione fuori dalla Romania, presso lo stabilimento Somaca di Casablanca, in Marocco. La diversificazione della gamma di modelli e il loro successo ha reso poi necessario ampliare in modo consistente le capacità di produzione, con l’inaugurazione di un nuovo stabilimento nella città portuaria di Tangeri, in Marocco, nel 2012, oltre, nel 2016 di una linea di produzione a Orano, destinata a rispondere esclusivamente alle esigenze del mercato algerino, Il 2020 per Dacia è stato anche l’anno del lancio di Spring, il primo veicolo totalmente elettrico elettrico della casa automobilistica rumena, con produzione presso lo stabilimento di Shiyan, in Cina. I veicoli Dacia sono oggi venduti in 44 Paesi, soprattutto in Europa e nel bacino mediterraneo.