Dacia Sandero la più venduta in Europa nel 2024 davanti alla Clio, trionfo del gruppo Renault

La Dacia Sandero è stato il modello più venduto in Europa nel 2024 battendo la cugina Renault Clio, mettendo dunque due auto del gruppo sui gradini più alti del podio, lasciando alla Volkswagen Golf il terzo posto e scacciando dai blocchi disponibili la Tesla Y, numero uno nel 2023.

Lo dicono le elaborazioni di Automotive News su dati di Dataforce secondo i quali la Dacia Sandero ha totalizzato 270.111 unità, in aumento del 14,3% rispetto allo scorso anno, e con ampio margine sulla Renault Clio (216.569 unità, +6,5%) che ha battuto di sole 20 unità la Volkswagen Golf (216.549), con un miglioramento del 17,5% e la dimostrazione che, dopo decenni di dominio di questa classifica e a 50 anni dalla sua nascita, non ha alcuna voglia di andare in pensione. Il messaggio è anche per la T-Roc che nel 2023 era stata la Volkswagen a vendere di più e invece nel 2024 ha chiuso al quinto posto.

Va detto che quest’ultima è oramai alla fine del suo ciclo di vita e nel corso dell’anno arriverà la nuova generazione, mentre invece la sorella ha beneficiato nel 2024 di sostanziali aggiornamenti. E proprio il fattore novità ad aver spinto la Tiguan invece al settimo posto (195.297, +12,1%) e ad avere probabilmente frenato la Model Y (210.484, -17,5%), alla vigilia del rinnovamento le cui immagini stanno cominciando a circolare in questi giorni. Al sesto posto c’è un’altra habitue della top ten europea, la Peugeot 208 (199.820, +2,7%), mentre la Skoda Octavia è al nono posto e fa segnare un bel progresso (182.801, +13,3%).

La Toyota ha la Yaris Cross (194.512, +10,1%) all’ottavo posto e la Yaris (180.806, +13,8%) al decimo. La prima auto italiana è la Panda al 23° posto con 120.131 unità e un calo del 4,5% in attesa che la nuova entri sul mercato lasciando in listino anche l’attuale. La prima coreana la troviamo al dodicesimo posto ed è la Kia Sportage (169.461, +11,3%), la prima e unica cinese tra le prime 50 è la MG ZS (35^, 97.666, +8,7%), la prima delle americane è la Ford Puma (17^), con 149.199 unità e un calo del 6,7% spera nel recente restyling, ma Ford arranca anche con Focus (-15,2%) e Kuga (-14,7%), segno ulteriore che il costruttore di Dearborn sta abbandonando le auto e i segmenti storici che ne avevano determinato per decenni il successo.