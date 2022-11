Dacia Sandero, si conferma straniera più venduta a privati. Prosegue primato in Europa per modello alla terza generazione

MILANO - Con 27.311 immatricolazioni da inizio anno, Dacia Sandero continua a crescere e si posiziona, in termini assoluti, al quarto posto nel mercato auto. Sul mercato dei privati, invece, Sandero si conferma come la vettura straniera più venduta, con 26.641 immatricolazioni da inizio anno. In Europa, il primato nel mercato auto privati vede la leadership di Sandero dal 2017, con oltre 2,6 milioni di unità vendute dal 2008 e attraverso tre generazioni del medesimo modello. Ai primi cinque posti dei paesi di commercializzazione in Europa ci sono Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Per quanto riguarda poi la scelta delle motorizzazioni, il 42% delle vendite in Europa sono rappresentate dalla motorizzazione bifuel Eco-G 100 che in Italia raggiunge il 70%. Il successo, secondo Dacia, è dovuto al lavoro svolto dal team di ingegneri e designers di Dacia che lavorano per offrire soluzioni ingegnose e pratiche, che rispondano alle esigenze dei clienti.

Lo spirito è quello pragmatico ed intelligente di Dacia, con dettagli come le barre da tetto modulabili, ovvero quel sistema integrato presente su Sandero Stepway già dalla versione Essential, che consente di trasformare le barre da tetto da longitudinali a trasversali. Questa innovazione, presentata per la prima volta nella gamma Dacia con la terza generazione di Sandero Stepway, è stata introdotta anche su Nuovo Jogger. Anche Sandero, come il resto della gamma Dacia, è oggi caratterizzata dal nuovo emblema Dacia Link, dal nuovo logo e dai nuovi colori. Le vetture con la nuova ‘identità di marchiò sono state svelate per la prima volta al grande pubblico in occasione del Salone dell’ Auto di Parigi, svoltosi nel mese di ottobre e sono già oltre 15mila i clienti che hanno acquistato un veicolo Dacia con la nuova immagine di marca. Di questi, più del 53% ha scelto Sandero. Le consegne sono previste a partire da fine anno.