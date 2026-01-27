Dacia, un 2025 da record nel mercato italiano: è leader nel canale privati. Ha immatricolato 97.198 veicoli

In un mercato dell'auto che continua a muoversi in salita, tra contrazione della domanda e crescente attenzione al prezzo, Dacia consolida la propria posizione e chiude il 2025 con risultati da primato. Il marchio del gruppo Renault rafforza la leadership nel canale retail e tra i clienti privati, confermandosi uno dei protagonisti più solidi del panorama automobilistico italiano.

Nel corso dell'anno che si è appena concluso, la casa automobilistica ha immatricolato 97.198 veicoli, con una crescita del 13,1% rispetto al 2024, raggiungendo una quota di mercato del 5,67% su autovetture e veicoli commerciali e del 6,2% nel solo mercato auto. I dati consolidano Dacia come marchio leader nel mercato retail per il terzo anno consecutivo e tra i brand preferiti dai clienti privati. Nonostante il calo complessivo del comparto 'retail' che ha segnato una riduzione del 9,4%, Dacia ha guadagnato 0,5 punti percentuali di quota rispetto al 2024, chiudendo l'anno con una quota record del 10,6% nel canale privati e con una quota complessiva di mercato del 5,1% considerando tutti i canali di vendita. Il successo sul mercato italiano si riflette anche nelle performance dei singoli modelli.

Sandero si conferma l'auto straniera più venduta in Italia, trainando le vendite di Dacia nel segmento delle utilitarie e contribuendo in modo significativo ai risultati complessivi del marchio. Altri modelli della gamma hanno registrato performance positive: Duster si conferma tra i suv più apprezzati nel segmento B-Suv nel mercato a privati, mentre Spring, nella sua versione elettrica, è risultato uno dei modelli più venduti nel segmento A nel canale privati. Il consolidamento delle quote di mercato e la leadership nel retail sono attribuiti alla strategia 'Best Value for Money' di Dacia, basata su un'offerta di prodotti caratterizzati da prezzi competitivi, efficienza nei consumi e dotazioni in linea con le esigenze di mobilità quotidiana. A supporto della relazione con i clienti, nel corso del 2025 Dacia ha proseguito lo sviluppo di Dacia Zen, l'ecosistema di servizi digitali e fisici pensato per semplificare l'esperienza di acquisto e di utilizzo dell'auto, dalla fase di configurazione fino alla gestione post-vendita. L'iniziativa - che ha consentito al brand di fidelizzare circa 10mila clienti - rientra nella strategia del marchio orientata a rendere la mobilità più accessibile, trasparente e centrata sulle reali esigenze dei clienti.