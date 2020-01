Daimler, Kaellenius: «Ristrutturazione non ostacolerà innovazione tecnologica»

LAS VEGAS - Il piano di tagli e ristrutturazioni avviato da Daimler non rallenterà lo sviluppo di nuove tecnologie. Lo assicura, all’agenzia Dpa, il presidente del gruppo Ola Kaellenius spiegando, a margine del Ces di Las Vegas, come Daimler «ha una strategia aziendale, ma naturalmente anche una strategia per le tecnologie e per le innovazioni a lungo termine». «Nel quadro di questa trasformazione, dobbiamo cambiare in parallelo la nostra struttura dei costi» ha aggiunto il manager svedese che negli ultimi mesi del 2019 ha annunciato un piano di tagli agli investimenti e al personale per risparmiare 1,4 miliardi di euro, che seguiva l’annuncio dell’eliminazione di circa 10 mila posti di lavoro a livello globale.

Le misure di austerità hanno messo in ombra negli ultimi mesi la strategia CASE («Connected, Autonomous, Shared, Electric») lanciata dal predecessore di Kaellenius, Dieter Zetsche ma Kaellenius garantisce come il lavoro su questo fronte «è tanto forte quanto l’anno scorso o due o tre anni fa». In realtà, aggiunge, «quello che stiamo facendo è focalizzare la nostra strategia. Quindi dobbiamo riconsiderare come sviluppiamo i nostri trend tecnologici e dove investiamo la maggior parte del nostro capitale». «Questo potrebbe essere interpretato come se avessimo cambiato i nostri valori. Ma non è così» conclude il numero uno di Daimler.