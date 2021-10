Daimler, assemblea straordinaria decisione su spin-off Truck entro 2021

STOCCARDA - In occasione dell’assemblea generale straordinaria virtuale di oggi, Daimler «sta ponendo le basi per un riallineamento storico dell’azienda. Il previsto spin-off di Daimler Truck entro la fine del 2021 segnerà in due la storia di successo di Daimler AG: con la prevista quotazione di Daimler Truck Holding AG alla Borsa di Francoforte, gli azionisti deterranno azioni del leader di mercato globale nei veicoli commerciali oltre alle loro quote in Daimler AG».

Lo precisa una nota spiegando che all’ordine del giorno per l’approvazione degli azionisti c’è anche la ridenominazione di Daimler AG come Mercedes-Benz Group AG a partire dal primo febbraio 2022, sottolineando l’attenzione futura sul business di auto e furgoni con i marchi Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ. Bernd Pischetsrieder, presidente del consiglio di sorveglianza di Daimler AG ha commentato: «La nostra azienda sta prendendo la decisione giusta al momento giusto per salvaguardare in modo sostenibile il successo.

Daimler Truck e Mercedes-Benz saranno in grado di dominare la trasformazione del settore con ancora più successo con piena libertà imprenditoriale e una struttura di gestione indipendente. Con lo scorporo del business dei veicoli commerciali, miriamo a creare valore per i nostri azionisti, aumentare la nostra redditività e sfruttare appieno il nostro potenziale». Secondo Ola Kallenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, «Daimler si sta dividendo in due società forti e indipendenti. Con questo decisivo riallineamento miriamo a creare valore per tutti gli stakeholder».