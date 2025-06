Daimler Truck e Toyota uniscono brand Mitsubishi Fuso e Hino. Accordo per integrazione delle due marche di veicoli industriali

Daimler Truck con la sua controllata Mitsubishi Fuso e Toyota Motor Corporation con la sua divisione Hino hanno concluso un accordo per l'integrazione delle due marche di veicoli industriali in un'unica azienda che sarà partecipata pariteticamente al 25% da tutti gli stakeholder e che sarà quotata in borsa nell'aprile dei 2026. L'approvazione del nuovo assetto è stata firmata da Karin Rådström presidente e ceo di Daimler Truck AG, da Karl Deppen presidente e ceo di Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, da Satoshi Ogiso presidente e ceo di Hino Motors Ltd e per Toyota Motor Corporation dal presidente e ceo Koji Sato. Con l'integrazione di Mitsubishi Fuso e Hino su un piano di parità le aziende - si legge nella nota congiunta - intendono unire le forze per creare una nuova, solida azienda giapponese nel settore dei camion a vantaggio di tutti gli stakeholder.

Questo nuovo conglomerato potrà contare complessivamente su oltre 40.000 dipendenti, e sarà dotata delle dimensioni, delle risorse e della leadership tecnologica che sono indispensabili per «plasmare il futuro del panorama dei veicoli commerciali nella regione Asia-Pacifico e oltre». La nuova holding che deterrà il 100% di Mitsubishi Fuso e di Hino, a fronte di una loro partecipazione del 25% per uno, sarà guidata dall'amministratore delegato Karl Deppen e avrà la sua sede centrale a Tokyo. L'accordo sarà operativo - si legge nella nota - previa approvazione dei consigli di amministrazione, degli azionisti e delle autorità competenti. Con questa collaborazione, le quattro aziende cercano una modalità efficace per creare il futuro dei veicoli commerciali. Sulla base del comune desiderio di «contribuire a una società prospera attraverso la mobilità" le quattro aziende mirano a migliorare l'efficienza aziendale in settori quali sviluppo, acquisti e produzione.