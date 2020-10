Daimler: utile trimestre sale a 2,2 mld, vendite e ricavi in calo

STOCCARDA - Daimler chiude il terzo trimestre con ricavi a 40,3 miliardi in calo rispetto ai 43,3 miliardi del pari periodo dello scorso anno. In flessione anche le vendite che si attestano a 772.700 veicoli (839.300 nel pari trimestre 2019). L’utile netto sale a 2,2 miliardi, rispetto a 1,8 miliardi del pari periodo dello scorso anno. L’ebit è di 3,1 miliardi (da 2,7 miliardi del precedente esercizio) . «Il nostro forte portafoglio prodotti e la positiva ripresa del mercato ci hanno portato ad una buona performance. Abbiamo portato avanti con successo i nostri sforzi globali per quanto riguarda il controllo dei costi e la gestione della liquidità. Con questo slancio, siamo sulla buona strada per rendere la nostra attività più resistente alle intemperie», sottolinea in una nota Harald Wilhelm componente Management board di Daimler, responsabile Finance & Controlling.