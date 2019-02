Daimler, vendite in crescita per Mercedes nel 2019. Zestche: «Grazie a novità RoS 6-9% con target 8-10% nel 2021»

STOCCARDA - Nonostante i risultati siano stati inferiori al piano a lungo termine, Daimler continua ad essere ottimista sul raggiungimento nel 2019 di un ritorno sulle vendite (RoS) di auto fra il 6 e l’8%, puntando per il 2021 a rientrare nella forchetta 8-10%. Lo ha detto oggi a Stoccarda Dieter Zetsche, presidente e CEO del Gruppo, durante la presentazione del consuntivo annuale. «Non possiamo essere soddisfatti - ha sottolineato - ed abbiamo iniziato a sviluppare adeguate contromisure. Un business redditizio è il prerequisito per continuare ad investire in nuove tecnologie e prodotti per il futuro. A livello di vendite, Zetsche ha confermato la previsione di un leggero incremento, che, grazie al lancio di una dozzina di nuovi modelli, permetterà di raggiungere a fine 2019 un nuovo record.

Sosterranno questa crescita, oltre al brand sportivo Mercedes-AMG, anche le auto compatte, i nuovi suv GLE e GLS e il restyling del GLC. Fra il 2019 e il 2020, Daimler investirà più di 18 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, a cui si aggiungeranno 15 miliardi per proprietà, impianti e attrezzature. In questo ambito rientrano progetti per nuovi motori termici a basse emissioni, elettrificazione, mobilità e connettività. «La situazione resta estremamente competitiva - ha detto Zetsche - e il 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti per Daimler. Stiamo rafforzando la nostra struttura, perché stiamo entrando rapidamente in nuove dimensioni negli ambiti della connettività, della guida autonoma e dei servizi di mobilità. Ognuno di questi ambiti rappresenta una enorme opportunità per Daimler».