Dal gruppo Toyota opa da 30 miliardi su Toyota Industries. Akio Toyoda personalmente investe 1 miliardo di yen

Toyota Motor e Toyoda Fudosan hanno messo sul piatto un'offerta da 33 miliardi di dollari (quasi 29 miliardi di euro) per acquisire Toyota Industries, l'azienda di telai tessili, carrelli elevatori e componenti per auto dalla quale poi è nata la casa automobilistica giapponese. La mossa ha l'obiettivo di privatizzare Toyota Industries rafforzando la prese della famiglia fondatrice sul gruppo. L'offerta pubblica di acquisto prevede un prezzo di 16.300 yen per azione, l'11% in meno rispetto al prezzo di chiusura di Toyota Industries oggi, per un valore complessivo di 4.700 miliardi di yen ovvero 32,9 miliardi di dollari o 28,8 miliardi di euro Per privatizzare Toyota Industries verrà costituita una nuova holding nella quale investiranno 180 miliardi di yen Toyoda Fudosan, 700 miliardi di yen Toyota Motor sotto forma di azioni privilegiate senza diritto di voto. Ci sarà inoltre un investimento personale da 1 miliardo di yen da parte del presidente di Toyota Motor, Akio Toyoda, nipote del fondatore di Toyota Industries. Oltre agli investimenti, Toyota Motor e i suoi fornitori Aisin, Denso e Toyota Tsusho venderanno le loro azioni in Toyota Industries e ne acquisiranno le azioni proprie.