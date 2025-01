Dal Messico agli Usa 160 mld all'anno in veicoli e ricambi. È il principale fornitore di mezzi di trasporto per la più grande economia del mondo

Le informazioni annuali più recenti (2023) dell'International Trade Administration, un'agenzia del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, posizionano il Messico come il principale fornitore di mezzi di trasporto per la più grande economia del mondo, con una quota del 35%. Secondo i dati, gli Usa acquistano ogni anno dal Paese latinoamericano più di 100 miliardi di dollari in tre voci principali: ricambi e accessori per automobili, autovetture e veicoli per il trasporto merci.

Se si considerano anche gli altri prodotti del settore dei trasporti, come trattori, semirimorchi, carrozzerie, vagoni e container, il totale delle importazioni statunitensi dal Messico ammonta a circa 160 miliardi di dollari all'anno. Le autorità e gli imprenditori messicani confidano che il settore automobilistico fungerà da cuscinetto contro le politiche commerciali di Trump, data la complessità delle catene di approvvigionamento tra le due nazioni. Gli esperti concordano sul fatto che imporre dazi su questo settore è improbabile, poiché avrebbe un impatto negativo sui prezzi delle auto statunitensi e sulla competitività globale dell'industria automobilistica nordamericana.