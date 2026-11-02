Dallara, via libera al contratto di sviluppo dalla regione E-R. Previste 90 assunzioni per il campus di Varano de' Melegari

Via libera della Regione Emilia-Romagna al contratto di sviluppo di Dallara Automobili Spa, azienda attiva nei settori della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di veicoli ad alte prestazioni, che prevede un piano investimenti per il campus di Varano de' Melegari (Parma) di circa 90 nuove assunzioni di figure ad alto profilo tecnico e professionale. Lo fa sapere la Regione, specificando che l'azienda ha presentato il programma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tramite di Invitalia.

Nel dettaglio, il piano integra due progetti strategici: «Boost», dedicato al potenziamento di infrastrutture produttive e di prova, e «Speed», focalizzato su una piattaforma digitale avanzata di simulazione e validazione dei veicoli. «Stiamo parlando di un piano unico e di valenza internazionale in grado di valorizzare tutto il sistema della nostra Motor Valley, creando ulteriore occupazione di qualità", ha commentato il vicepresidente regionale con delega allo sviluppo economico, Vincenzo Colla. Sulla stessa linea l'amministratore delegato dell'azienda, Andrea Pontremoli: «Sulla scia di quanto già fatto dai miei colleghi di Lamborghini, Ducati e Ferrari nasce Boost e Speed, un esempio concreto di come la Motor Valley costruisce il proprio futuro: investendo in ricerca, tecnologia e competenze».