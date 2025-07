Dazi, accordo Usa-Giappone fa volare in Borsa azioni auto europee: +5% Volkswagen, +7% Stellantis

L'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Giappone sui dazi, principalmente sulla auto, fa volare gli indici azionari delle principali case automobilistiche tedesche: gli investitori sono ottimisti sul fatto che l'accordo con Tokyo possa essere un primo passo per risolvere le tensioni commerciali anche in Europa. Alle 11.20 - alla Borsa di Londra - Mercedes guadagnava quasi il 6%, Volkswagen segnava un +5,7% e Bmw saliva del 5%. Bene anche Porsche (gruppo Volkswagen), con un +5%. Vento in poppa anche per Stellantis, che a Piazza Affari guadagna il 7%.