Dazi auto, azioni brand europei balzano in borsa dopo aperture della Casa Bianca

Le azioni del settore automobilistico europeo hanno registrato guadagni nelle prime contrattazioni, poiche gli investitori hanno reagito alla dichiarazione della Casa Bianca che l'imminente scadenza per l'entrata in vigore dei dazi specifici per ogni paese «non era critica» e «potrebbe essere prorogata». Queste misure sono state adottate anche dopo che Pechino ha dichiarato di aver concordato con Washington i dettagli di un accordo commerciale negoziato a Londra all'inizio di questo mese. L'indice europeo Stoxx Automobiles and Parts, che quest'anno ha mostrato sensibilita agli annunci di politica commerciale degli Stati Uniti, scambia a circa il 2% in rialzo. Tra i titoli piu in crescita nel settore figurano Porsche e il fornitore francese di componenti per veicoli Valeo, entrambi in salita del 2,2%, nonche Stellantis, che guadagnato il 2%, e Mercedes-Benz, le cui azioni balzano dell'1,6%. Da aprile, veicoli e componenti importati negli Stati Uniti sono soggetti a dazi del 25% . Un dazio forfettario del 50% sulle importazioni dall'Unione Europea e attualmente sospeso fino al 9 luglio.