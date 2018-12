Dazi auto: ceo di Volkswagen, Bmw e Daimler domani a Washington per colloqui "informali" con Trump

NEW YORK - Alla vigilia del previsto arrivo alla Casa Bianca dei ceo delle case tedesche Volkswagen, Bmw e Daimler, il consigliere economico del presidente Usa ha detto che le discussioni con loro sono «informali». In una call, Larry Kudlow ha aggiunto che quelle discussioni fanno parte delle trattative più ampie sul commercio. Il tutto succede mentre l’amministrazione Trump continua a studiare per capire se l’importazione di auto prodotte al di fuori dei confini Usa sia una minaccia alla sicurezza nazionale (la stessa “scusa” usata per imporre dazi su acciaio e alluminio in arrivo su suolo americano). Kudlow ha aggiunto che il governo sta analizzando i sussidi elargiti dall’amministrazione Obama al settore delle quattro ruote. In merito alla minaccia lanciata da Trump di togliere sussidi a General Motors - “rea” di volere chiudere alcuni impianti in Usa - Kudlow ha detto che «legalmente non si può fare» una cosa simile.