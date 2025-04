Dazi auto di Trump, Stellantis chiude per due settimane la fabbrica Chrysler in Canada

Lo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Windsor, in Ontario, fermerà temporaneamente la produzione per due settimane, a partire dal 7 aprile, e riprenderà, quindi, il 21 aprile. Lo ha comunicato, con un avviso pubblicato anche su Facebook, il sindacato Unifor Local 444, che rappresenta i lavoratori dell'impianto. "La produzione, nelle settimane del 7 e del 14 aprile, è cancellata. I lavoratori della produzione on devono presentarsi al lavoro, a meno che non sia indicato diversamente dal loro superiore", si legge. La notizia della sospensione arriva dopo l'imposizione di dazi per le importazioni di auto negli Stati Uniti decisa dal presidente americano Donald Trump: "La chiusura di Windsor, che impiega circa 4.000 lavoratori, è principalmente legata ai dazi annunciati da Trump", spiega il sindacato, secondo cui "la situazione ha creato e continua a creare incertezza nell'intero settore automobilistico.

Questo non riguarda solo il nostro stabilimento, ma anche gli impianti negli Stati Uniti e in Messico". Nello stabilimento di Windsor si producono le monovolume Chrysler Pacifica e le berline elettriche Dodge Charger, che sono esportate negli Stati Uniti. A novembre 2023 è stato dotato della piattaforma Stla Large per produrre la nuova generazione di auto ad alte prestazioni del marchio Dodge. "E' una delle azioni che dobbiamo intraprendere immediatamente per adeguare la produzione", ha detto un portavoce della società.