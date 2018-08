Dazi, Bmw alza i prezzi delle auto prodotte in Usa per Cina. La X6 aumenterà del 7%

NEW YORK - Bmw alza i prezzi delle sue auto prodotte negli Stati Uniti ed esportate in Cina, mostrando come la guerra commerciale inizia a far sentire i suoi effetti sui consumatori. Bmw - riporta il Financial Times - aumenterà da domani i prezzi dei modelli X5 e X6 in Cina del 4 e del 7%. Bmw è il maggiore esportatore americano di auto in Cina per valore, grazie alla popolarità dei suoi Suv prodotti a Spartanburg, in North Carolina, la sua maggiore fabbrica al mondo.