Dazi, Filosa: «Sosteniamo strategia Trump ma riconoscere contenuti Usa in auto prodotte in Canada e Messico»

«Come detto dal primo giorno comprendiamo e sosteniamo la strategia generale del presidente Trump e dell'Amministrazione Usa per potenziare l'occupazione e la produzione» negli Stati Uniti «usando i dazi come strumento» politico. Lo ha sottolineato Antonio Filosa, ceo di Stellantis, in conference call con gli analisti sui risultati del primo semestre. «Stiamo portando avanti un istituzioni e policymakers negli Usa come Canada e Messico» ha aggiunto, ribadendo la volontà di «chiedere di riconoscere il contenuto di componenti americane» nei veicoli prodotti anche fuori dagli Usa.

Filosa ha ricordato come dei 16 milioni di vetture vendute in Nordamerica «8 milioni sono costruite direttamente negli impianti Usa, altri 4 milioni in impianti in Canada e Messico ma facendo ampio ricorso a contenuti americani mentre altri 4 milioni arrivano da Europa e Asia, con virtualmente zero contenuti dagli Stati Uniti». L'ad di Stellantis ha quindi commentato positivamente la «flessibilità" emersa dall'Amministrazione Usa anche verso i due vicini nordamericani.