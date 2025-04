Dazi, Honda sposta dal Giappone in Usa la produzione dell'ibrida Civic

Honda sposterà la produzione del modello Civic con motore ibrido dal Giappone al suo stabilimento in Indiana negli Stati Uniti, nel tentativo di mitigare l'impatto delle politiche tariffarie del presidente Donald Trump. La casa auto ha spiegato di ritenere opportuno trasferire la produzione del modello, attualmente assemblato nello stabilimento della prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, negli Stati Uniti, considerando l'elevata domanda e popolarità della Civic in quel Paese.

La decisione coincide con l'annuncio all'inizio di questo mese fatto dalla amministrazione Usa di dazi aggiuntivi del 25% su tutte le importazioni di auto, un annuncio, poi ridimensionato, che ha costretto le case automobilistiche di tutto il modo a a rivedere le loro catene di fornitura. Tra le case automobilistiche giapponesi, Nissan sta valutando la possibilità di spostare negli Stati Uniti una parte della produzione nazionale del modello Suv Rogue, secondo quanto dichiarato dal governo della Prefettura di Fukuoka, dove Nissan ha degli stabilimenti di assemblaggio.

Honda produce la maggior parte delle automobili destinate al mercato a stelle e strisce negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le sue esportazioni dal Giappone rappresentano meno dell'1% dei veicoli venduti nella più grande economia mondialr. L'azienda ha dichiarato che continuerà a spedire dal Giappone l'auto sportiva Civic Type R, che sarà l'unico modello per il mercato statunitense costruito in patria.