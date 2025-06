Dazi, in vigore accordo Uk-Usa per riduzione su settore auto e aerospaziale

Un accordo commerciale che riduce i dazi sulle esportazioni britanniche di automobili e attrezzature aerospaziali verso gli Stati Uniti entra in vigore oggi, mentre le due parti continuano a negoziare sui dazi sull'acciaio. «A partire da oggi, i produttori britannici di automobili e del settore aerospaziale beneficeranno di importanti riduzioni tariffarie sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, salvando migliaia di posti di lavoro», ha dichiarato lunedi il Dipartimento del Commercio del Regno Unito in un comunicato. Londra e Washington hanno raggiunto un accordo a maggio per ridurre i dazi statunitensi sulle automobili dal 27,5% al 10%, con un limite di 100.000 veicoli all'anno. E stato inoltre eliminato completamente il dazio del 10% su beni quali motori e parti di aeromobili. «Il nostro storico accordo commerciale con gli Stati Uniti e vantaggioso per le imprese britanniche e protegge i posti di lavoro nel Regno Unito», ha dichiarato il primo ministro Keir Starmer nello stesso comunicato.

«A partire da oggi, le nostre industrie automobilistiche e aerospaziali di livello mondiale vedranno ridursi i dazi, salvaguardando settori chiave che sono vitali per la nostra economia». In cambio, la Gran Bretagna ha accettato di aprire ulteriormente il proprio mercato all'etanolo e alla carne bovina statunitensi. Cio ha sollevato preoccupazioni nell'industria chimica e tra gli agricoltori britannici, anche se la carne dovra comunque soddisfare gli standard di sicurezza alimentare del Regno Unito. Londra sta ancora negoziando tariffe piu basse per le esportazioni di acciaio e alluminio verso gli Stati Uniti, che hanno aumentato i dazi al 25%. «Continueremo ad andare avanti e a compiere progressi verso l'azzeramento delle tariffe sui prodotti siderurgici di base», ha affermato il ministero del Commercio nel comunicato.