Dazi: Porsche, “non ci sono ora piani concreti per avviare produzione negli Usa”

Nonostante l'aumetno dei costi di esportazione dovuto ai dazi Usa la casa automobilistica tedesca Porsche per ora non guarda agli Stati Uniti. Ad affermarlo in un'intervista a 'Handelsblatt' è Timo Resch, Ceo per il Nord America. «Non ci sono piani immediati o concreti per avviare la produzione locale» negli Stati Uniti, ha aggiunto. Alla domanda su altre opzioni, come la produzione in uno stabilimento esistente di una filiale di Volkswagen, il gruppo a cui appartiene Porsche, o l'assemblaggio finale esclusivo dei componenti finiti negli Stati Uniti, Resch ha risposto: «Dal nostro punto di vista, Porsche non ha piani concreti né un'esigenza immediata per entrambe le opzioni». Questo anche perché le vendite di Porsche sono significativamente inferiori a quelle di Audi, ad esempio, ha sottolineato, riferendosi a un'altra filiale del Gruppo Volkswagen.

«Questo è un altro motivo per cui la produzione locale attualmente non ha senso dal punto di vista dei costi». I dazi sulle importazioni di auto imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump stanno aumentando significativamente i costi di vendita delle auto tedesche negli Stati Uniti per i produttori. Attualmente, rimane in vigore un dazio del 27,5%, sebbene sia prevista una riduzione retroattiva al 15% a partire dal 1° agosto. Tuttavia, questa cifra è superiore a quella precedente al conflitto commerciale. Resch non ha specificato il costo dei dazi per le case automobilistiche, ma ha affermato che sarebbe considerevole. Gli esperti del settore prevedono che le case automobilistiche tedesche trasferiranno parte della loro produzione negli Stati Uniti nel medio termine.