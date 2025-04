Dazi, Toyota valuta di produrre negli Usa la prossima versione del Rav4

Toyota sta valutando la possibilità di produrre la prossima versione del suo Suv Rav4 - il più venduto - negli Stati Uniti: lo scrive la Reuters nel suo sito, citando tre fonti a conoscenza della situazione. Toyota è l'ultima casa automobilistica a riconsiderare le proprie catene di approvvigionamento per attenuare l'impatto dei dazi statunitensi sui veicoli importati. Toyota produce l'attuale versione del popolare Suv in Kentucky, Canada e Giappone. Inizialmente aveva pianificato di esportare il nuovo Rav4 negli Stati Uniti da Canada e Giappone, ma ora sta valutando anche la produzione in Kentucky come opzione, dato che la domanda per l'auto sembra destinata a superare l'offerta.