Dazi, Trump firma ordine per ridurre tariffe al 15% su auto giapponesi

Stanotte il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che riduce i dazi sulle automobili giapponesi al 15%, rispetto al precedente 25%, e stabilisce che sulla maggior parte dei prodotti giapponesi non supereranno questa aliquota. Entreranno in vigore sette giorni dopo la pubblicazione del nuovo ordine sulla Gazzetta Ufficiale Usa e confermeranno l'interpretazione del governo giapponese dell'accordo firmato con Washington a luglio.

Tokyo ha accolto con favore la decisione, con il Segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi che ha affermato che segna "l'attuazione fedele e concreta dell'accordo". L'accordo con il Giappone prevede un tetto massimo del 15% per la maggior parte dei prodotti giapponesi esportati negli Stati Uniti, mentre quelli già soggetti a dazi superiori sono confermati. Settori come aeronautica, materie prime non disponibili negli Usa e farmaci generici, sono esenti. Il documento è, pubblicato sul sito della Casa Bianca.