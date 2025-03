Dazi: Trump: «Ue non vuole le nostre auto, è dura ma faremo a loro quello che fanno a noi»

«In Europa non vogliono le macchine americane, e però ci mandano milioni di auto, ci mandano prodotti agricoli, ma non vogliono i nostri, non vogliono niente da noi». E' quanto ha detto Donald Trump, parlando oggi nello Studio Ovale e ribadendo che dal 2 aprile, da lui ribattezzato «Liberation Day», scatteranno i «dazi reciproci». «L'Unione Europea è molto dura con noi, ma ora è giusto qualsiasi cosa fanno a noi facciamo a loro», ha poi aggiunto.