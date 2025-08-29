Dazi, Urso: «Discesa al 15% una boccata d’ossigeno per l'industria auto europea»

«La notizia dei dazi che scendono al 15% è una boccata d’ossigeno per l’industria dell’auto europea. Il green deal ha messo in ginocchio una delle principali industrie europee e ha messo in crisi anche le stesse componenti di un'auto. Si deve puntare sulla neutralità tecnologica, spero si arrivi alla fine dell’ideologia del tutto elettrico che ha ridotto in crisi il settore». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso durante il suo intervento a RaiNews24.