Dazi, Urso: «Non reagire d'impulso. Ue semplifichi e sospenda il Green Deal, poi buy Made in Europe»

«Giudichiamo positivamente che il commissario europeo al Commercio abbia annunciato di voler iniziare da subito il confronto con gli Stati Uniti per raggiungere un accordo dove e possibile e di aspettare tutto il tempo necessario questo confronto prima di realizzare eventuali contromisure». Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del question time al Senato, rispondendo a una domanda dei cronisti sui dazi imposti dall'Amministrazione Usa. «Bisogna stare molto attenti a non reagire di impulso ai dazi di Trump, perche si innescherebbe un'escalation, e di conseguenza una guerra commerciale, che come tutti gli istituti preannunciano sarebbe particolarmente grave per l'Unione europea, quindi per l'Italia», aggiunge.

Ragion per cui «chiediamo da subito alla Commissione di realizzare una politica industriale che renda nuovamente competitive le imprese europee e incentivante investire in Europa, come la sospensione delle regole folli del Green Deal che hanno gia collassato l'industria dell'auto europea e che, peraltro, e quella piu colpita dai dazi americani». Serve uno «shock di semplificazione delle procedure amministrative europee per liberare le mani e gli investimenti delle imprese da quei lacci e lacciuoli che oggi le stanno soffocando; applicare il principio del 'buy european' cosi come gli Stati Uniti dal 1933 c'e quello del 'buy american'; riservare una quota specifica degli appalti europei alle imprese europee secondo il principio del Made in Europe, anche sospendendo per due anni l'accordo del Wto in merito agli appalti, e realizzare quella politica industriale europea che noi abbiamo delineato con diversi documenti strategici come quello sulla revisione del Cbam».