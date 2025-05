Dazi: Urso: «Preoccupati per automotive, ma occorre attende la fine dei negoziati»

«Siamo molto preoccupati per il settore delle auto, non per le auto, perché quella italiana esportata in Usa è un’auto di alta gamma, di alto valore che è rivolto a un mercato con grande capacità di spesa e risente poco dei dazi». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Investopia Europe 2025. «Siamo molto preoccupati per l’automotive, cioè per la componentistica, che produce per case automobilistiche che esportano negli Usa». Urso evidenzia che fino alla fine del negoziato «non sappiamo esattamente quali saranno i settori maggiormente colpiti: per il momento sono l'acciaio, l'alluminio e in questo l'Italia ne risenterà molto poco perché gli Stati Uniti non sono più il nostro principale mercato», conclude.