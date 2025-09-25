Dazi: Usa formalizzano accordo con Ue, 15% su auto e componenti dal 1° agosto. Federal Register pubblica notifica accordo fine luglio

Il Federal Register americano (che pubblica le proposte e gli atti normativi federali) ha pubblicato la notifica che rende effettivo l’accordo sui dazi con la Ue. Riguarda, è indicato nella notifica, la tariffa doganale degli Stati Uniti su determinati articoli che sono prodotti dell'Unione europea, tra cui automobili e parti di automobili, che adegua le importazioni di automobili e parti di automobili negli Stati Uniti, come modificata, e risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le parti di aeromobili, nonché prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici”.

Per le merci immesse al consumo o ritirate dal magazzino per il consumo a partire dall' 1 settembre 2025, così come per quanto riguarda le modifiche alle tariffe reciproche e ad altre tariffe imposte su aeromobili e parti di aeromobili; a partire dal primo agosto 2025 per quanto riguarda le modifiche alle tariffe imposte per automobili e parti di automobili. Il massimale tariffario statunitense unico e onnicomprensivo è del 15% per le merci della Ue, massima che si applica anche alle autovetture e alle parti di automobili.