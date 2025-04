Dazi Usa, in Gran Bretagna mettono a rischio 25 mila posti di lavoro nel settore auto

Oltre 25.000 posti di lavoro nel settore automobilistico nel Regno Unito potrebbero essere a rischio se venissero introdotti i dazi sulle importazioni pianificati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo una nuova analisi. La politica del presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe essere confermata oggi, potrebbe «destabilizzare completamente l'industria automobilistica del Regno Unito», ha affermato l'Institute For Public Policy Research (Ippr). I ricercatori hanno avvertito che i dipendenti di Jaguar Land Rover e Mini sono tra i più esposti. Trump sta pianificando di imporre un dazio del 25% sulle importazioni di auto e componenti per auto.

Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di esportazione dopo l'Unione Europea per le auto costruite nel Regno Unito. Circa il 16,9% delle esportazioni di auto del Regno Unito è stato destinato agli Stati Uniti lo scorso anno, per un totale di oltre 101.000 unità per un valore di 7,6 miliardi di sterline (9,8 miliardi di dollari). L'Ippr ha raccomandato al Regno Unito di rispondere capitalizzando la transizione verso zero emissioni nette e di costruire sulla sua «nicchia» di produzione di «aerei, treni e automobili verdi». L'unico modo per garantire posti di lavoro nella produzione di trasporti nel Regno Unito è «raddoppiare» l'impegno per garantire che il paese sia competitivo nella creazione di «prodotti di trasporto a zero o basse emissioni», ha aggiunto.

Il think tank ha incoraggiato il governo a utilizzare la sua prossima strategia industriale per aumentare la domanda britannica di questi prodotti offrendo incentivi sulle auto elettriche prodotte in patria, riducendo l'imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla ricarica pubblica e fornendo sovvenzioni agli acquirenti a basso reddito. Il ricercatore associato dell'Ippr Pranesh Narayanan ha affermato: «I dazi di Trump hanno un enorme potenziale per destabilizzare completamente l'industria automobilistica britannica, influenzando decine di migliaia di posti di lavoro e mettendo a repentaglio i piani di crescita del governo». «Tuttavia, quando una porta si chiude, un'altra si apre», ha aggiunto Narayanan, affermando che c'era un potenziale inutilizzato nella produzione di aerei, treni e automobili verdi e nella loro vendita in patria e all'estero.

«Se il governo utilizza la prossima strategia industriale per guidare gli investimenti in questi settori, questa potrebbe essere la scintilla che spinge migliaia di nuovi consumatori ad acquistare prodotti britannici e verdi». Il primo ministro britannico Keir Starmer ha detto a Sky News che le aziende vogliono una «risposta calma e composta» alle tariffe statunitensi e «nessuno vuole vedere una guerra commerciale». Il ministro delle Attività Commerciali Jonathan Reynolds ha detto al canale che il suo «obiettivo» era quello di far revocare le tariffe, ma ha riconosciuto che «non può fornire una tempistica in merito».