De Meo (Acea): «Accelerare rinnovo parco circolante. Competitività Ue a rischio a causa sostegni di Usa e Cina»

BRUXELLES - «Poiché il rinnovo della flotta è lo strumento più potente per ridurre sia le emissioni di CO2 che quelle inquinanti, dovremmo cercare modi per accelerarlo». Lo ha dichiarato Luca de Meo, Presidente Acea (associazione Ue costruttori automobili) e Ad del gruppo Renault, in vista del vertice Ue, in cui i leader Ue affronteranno la questione della competitività. «I produttori di veicoli europei stanno affrontando una sfida molto asimmetrica - ha affermato - non siamo più in testa alla corsa tecnologica e mentre gli incentivi all’acquisto di veicoli a zero emissioni diminuiscono nell’Ue, notiamo un massiccio sostegno ai nostri concorrenti in Cina e negli Stati Uniti. Tutto questo sta accadendo in un contesto in cui la competitività europea complessiva si sta riducendo». Secondo Acea alcune norme per la transizione ecologica dei trasporti mancano di coerenza, come quelle previste dallo standard Euro 7. «Aggiungerà complessità e incertezza alle decisioni chiave e agli investimenti dei produttori di veicoli europei, senza portare i benefici ambientali che afferma di offrire», spiega la direttrice generale Acea Sigrid de Vries.