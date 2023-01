De Meo (Acea) alla UE: «Settore sta perdendo terreno rispetto a concorrenza globale. Noi regoliamo transizione, altrove la incentivano»

«L’industria automobilistica chiede con urgenza una politica industriale automobilistica ambiziosa e strutturata, in grado di competere con quelle di altre regioni del mondo, salvaguardando e promuovendo al contempo il libero scambio in tutto il mondò. È quanto indica il presidente Acea e ad Renault Luca de Meo in una lettera ai vertice Ue ai quali il settore chiede scelte normative ‘coerentì con un approccio complessivo ‘per aiutare ad affrontare le attuali sfide dell’industria automobilisticà. Nella lettera De Meo, indica Acea, fa presente che ‘l’industria automobilistica è una potenza economica per l’Europa e sta guidando la transizione verso una mobilità a emissioni zero. Le recenti tendenze mostrano tuttavia che sta gradualmente perdendo terreno rispetto ai suoi principali concorrenti globali. La risposta dei responsabili politici alle sfide che il settore deve affrontare è di fondamentale importanzà.

De Meo indica che «con il passaggio alla mobilità a emissioni zero, l’industria automobilistica è a un punto di svolta. I responsabili politici europei hanno stabilito la traiettoria e l’industria è determinata a mantenerlà. Il presidente Acea aggiunge che ‘recenti proposte legislative come Euro 7 mostrano che l’approccio dell’Europa è quello di regolamentare la transizione verso le emissioni zero, mentre altre regioni la stanno incentivandò. Si tratta dunque di una differenza di visione e impostazione fondamentale. ‘Quello che chiediamo oggi è un approccio strategico, una visione aperta, tempo e, soprattutto, l’opportunità di collaborare e portare la voce dell’industria automobilistica nel dibattito. Quello che offriamo è la nostra determinazione a raggiungere gli obiettivi che ci vengono assegnati, la trasparenza e un approccio basato sui fatti, oltre al lavoro quotidiano di milioni di persone», conclude la lettera.