De Meo: «In Cina la nuova Twingo EV sviluppata in meno di due anni. Quando sono arrivato sviluppavamo veicoli in 48-60 mesi»

Renault ha confermato di aver iniziato le operazioni presso il suo nuovo centro di ricerca e sviluppo (R&S) dedicato ai veicoli elettrici in Cina. Luca de Meo ha confermato che l’Advanced China Development Center di Renault, con sede a Shanghai, attualmente impiega circa 150 dipendenti ed è concentrato sullo sviluppo di veicoli elettrici a batteria per il mercato europeo. Ha rivelato che uno dei progetti su cui la struttura sta attualmente lavorando è il prototipo Twingo E-Tech, che dovrebbe essere lanciato nel 2026 al prezzo di meno di 20.000 euro. de Meo ha detto che tra i motivi per la creazione di un centro di ricerca e sviluppo in Cina c’erano la velocità di innovazione, l’efficienza dei costi e le tecnologie avanzate dell’industria locale dei veicoli elettrici, sottolineando l’importanza della collaborazione tra la catena di approvvigionamento dei veicoli elettrici cinese e le Case automobilistiche europee.

Ha detto che mira a incorporare questi vantaggi nel futuro sviluppo di prodotti globali del Gruppo Renault, compresi quelli per il mercato europeo, per contribuire a migliorare la sua competitività complessiva. Secondo quanto rivela il sito Interautonews.it, il Ceo di Renault ha rivelato che il nuovo centro di ricerca e sviluppo ha team dedicati all’ingegneria, agli appalti e alla contabilità, incentrati sullo sviluppo di catene di approvvigionamento a basso costo, ad alta tecnologia e reattive per i suoi futuri veicoli elettrici. Ha confermato che l’azienda ha rafforzato i suoi legami con CATL. de Meo ha detto ai giornalisti locali: “Quando sono arrivato per la prima volta in azienda quattro anni fa, stavamo sviluppando veicoli in 48-60 mesi. Ora stiamo cercando di sviluppare un veicolo elettrico in un terzo di questo tempo. Il Twingo, ad esempio, dovrebbe essere sviluppato in meno di due anni”.