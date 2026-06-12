De Meo (Kering): «Bisogna far ripartire il mercato, l'auto è una delle industrie strategiche fondamentali»

«Noi in Italia le macchine le sappiamo fare e questo è ovvio. C'è un tema di industria europea, l'Europa è l'unica regione nel mondo che non è ritornata ai livelli pre-Covid in dimensione del mercato. Una delle cose importanti per capire se c'è un futuro (per l'automotive) in Italia come in altri paesi in Europa è trovare il modo di far ripartire il mercato. La verità è che la cosa più ovvia è riaccelerare la sostituzione del parco auto». Lo ha detto Luca De Meo, ceo del gruppo Kering, già manager Fiat e ceo del gruppo Renault, intervenendo al Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners. «Quindi la soluzione è molto semplice: la risposta è far qualcosa per far ripartire il mercato dell'automobile che trascina tutto, perché nell'automobile per un posto che si crea ce ne sono 10 fuori, dalla società di servizi a quello che ha la pizzeria di fronte alla fabbrica e tutto. È una delle industrie strategiche fondamentali».