De Meo (Renault): «Auto già su un altro pianeta. Diventeranno come uno smartphone, sviluppo in due anni»

«Il settore auto è su un altro pianeta. Tradizionalmente ci volevano da 4 a 5 anni per sviluppare un'auto, mentre ora ne bastano meno di due, sono stati i cinesi i precursori di questa rivoluzione». Lo afferma Luca de Meo, ceo del gruppo Renault in un'intervista al Corriere della Sera in cui spiega: «per Twingo abbiamo aperto un centro di ingegneria a Shanghai, integrando Renault nell'ecosistema di ingegneria piu dinamico al mondo, cosi potremo sviluppare in meno di 24 mesi tutte le auto del gruppo!". «Con quest'accelerazione - continua - l'industria automobilistica si e avvicinata agli standard tipici dell'elettronica. E una leva per ridurre i costi e un modo per restare il piu vicino possibile ai propri clienti, le cui aspettative si stanno evolvendo al passo con il digitale. Questo e il senso di tutta la storia, le auto stanno per diventare una sorta di smartphone su ruote, si potranno aggiornare e migliorare per l'intero ciclo di vita».

Per De Meo «si sapeva fin dall'inizio che la transizione verso i veicoli elettrici non sarebbe stata un lungo fiume tranquillo. E sempre cosi quando una nuova tecnologia nasce, ma non e ancora matura, in particolare quando richiede il mutamento di tutta la catena del valore». Sull'elettrico «l'emendamento proposto dalla Commissione Ue per dare piu flessibilita ai costruttori auto e un passo positivo. C'era il rischio di imporre 15 miliardi di multe ai costruttori che avevano gia fatto la loro parte, senza le condizioni per far decollare il mercato. L'obiettivo rimane lo stesso: la fine della vendita dei veicoli termici nel 2035. Con 12 veicoli 100% elettrici in gamma e altri previsti a breve, il gruppo Renault si e gia mobilitato, e necessario pero ricordare che il passaggio puo essere solo frutto di uno sforzo collettivo»