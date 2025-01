De Meo (Renault): «Industria auto vale 8% Pil Ue, servono prezzi energia competitivi. Attendiamo dialogo con von der Leyen»

“L’industria dell’auto sta attraversando la più grande trasformazione degli ultimi 150 anni, con conseguenze di vasta portata che potrebbero essere positive o negative a seconda di come viene gestita. È un pilastro della prosperità europea, con 13 milioni di posti di lavoro, il 7% dell'occupazione, l’8% Pil dell’unione e il 30% di spesa per ricerca e sviluppo. Togliendo l’industria automobilista dall’Europa la bilancia commerciale europea sarebbe deficitaria”. Lo ha detto Luca de Meo, Ceo di Renault, intervenendo in collegamento durante l’evento “Un piano industriale per l’Italia e per l’Europa” organizzato a Milano da Forza Italia. “Oggi l’Europa non è più al primo posto mondiale, il cuore si è spostato in Cina. Le case automobilistiche cinesi stanno determinando nuovi standard”, ha continuato il top manager, che si è poi concentrato sull competitività: "per sostenere la competitività, abbiamo bisogno di energia a prezzi competitivi, - ha detto de Meo - idealmente 50 euro a megawattora. E' fondamentale perché, per darvi un'idea, il costo dell'elettricità per la Renault 5 in Francia, che è un paese competitivo sul prezzo dell'energia, è il doppio del costo della manodopera sull'auto".

