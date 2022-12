De Meo (Renault) nuovo presidente Acea: «Europa protegga settore da concorrenza. Euro7 tolgono risorse a zero emission»

PARIGI - Il consiglio di amministrazione dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) ha eletto Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Renault, presidente per il 2023. A partire dal 1 gennaio, de Meo prendera il posto di Oliver Zipse, Ceo di BMW, che ha ricoperto la carica negli ultimi due anni. «Guardando avanti, abbiamo urgente bisogno che l’Europa attui politiche che sostengano pienamente il nostro obiettivo di decarbonizzazione e ci consentano di affrontare la crescente concorrenza globale», ha commentato de Meo. «Accogliamo con favore il lavoro su una legge europea sulle materie prime, che dovrebbe sostenere la resilienza economica del continente e il passaggio a zero emissioni.

Il nostro settore e impegnato a investire pesantemente nella mobilità elettrica e a garantire la creazione di valore e posti di lavoro in Europa», ha continuato de Meo. «La proposta Euro 7 nella sua forma attuale, tuttavia, sottrarrebbe ingenti risorse umane e finanziarie all’elettrificazione, proprio nel momento in cui altre regioni del mondo stanno creando un ambiente di investimento attraente per la mobilità a emissioni zero», ha poi sottolineato il numero uno di Renault. «Acea continuerà a sostenere un equilibrio tra ciò che è positivo per l’ambiente, ciò che è positivo per l’economia europea e ciò che è positivo per la società», ha concluso il neo presidente dell’Associazione europea dei costruttori di automobili.