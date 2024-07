De Meo (Renault): «Serve piu flessibilità su stop motori endotermici dal 2035. Complicato passare dal 10% al 100% di quota in 12 anni»

L'obiettivo europeo di vietare completamente la vendita di nuove auto con motore a combustione entro il 2035 sarà «complicato» da raggiungere e per questo serve piu «flessibilità». Lo ha detto il ceo di Renault, Luca de Meo, in un'intervista al quotidiano francese Les Echos. «Passare da una quota di mercato del 10% per i veicoli elettrici al 100% in dodici anni e davvero molto complicato», ha spiegato de Meo. «Abbiamo bisogno di un po' piu di flessibilita nel calendario», ha aggiunto, ricordando che quando e stata presa la decisione di vietare la vendita di motori a combustione entro il 2035, «la posizione della Francia e del Gruppo Renault e stata quella di dire che il 2035 era troppo presto e che dovevamo invece puntare al 2040».

«Non siamo ancora sulla traiettoria giusta per raggiungere il 100% di auto elettriche entro il 2035. (...) Tuttavia, non dobbiamo usare l'attuale rallentamento del mercato come scusa per abbandonare del tutto l'obiettivo. Sarebbe un grave errore strategico», ha aggiunto. De Meo ha poi sottolineato che l'industria automobilistica ha «investito decine di miliardi di euro nella transizione» verso i veicoli elettrici e che questo denaro non deve essere «gettato dalla finestra».

«Non dobbiamo rifiutare il progresso» e «l'elettrificazione dell'industria automobilistica fa parte del progresso», ha insistito. «Il problema e il ritmo», ha spiegato de Meo, sottolineando che «la maggior parte dei Paesi non ha ancora superato il 7% di quota di mercato per le auto elettriche». «L'ecosistema deve avanzare insieme, tutti insieme. E a questo che mi riferisco quando chiedo flessibilita e agilita», ha spiegato. A febbraio, de Meo aveva detto che la revoca del divieto di circolazione delle auto a benzina e diesel nel 2035 sarebbe stata gradita ma complicata.

«Spero che il divieto venga applicato un po' piu tardi, perche non credo che saremo in grado di farlo senza danneggiare l'intero settore e l'intera catena di valore dell'industria automobilistica europea», aveva spiegato al Salone dell'Auto di Ginevra. Infine, per il capo di Renault, «l'auto elettrica e solo una delle soluzioni» per decarbonizzare il settore automobilistico. A suo avviso, sarebbe «piu saggio accelerare il rinnovamento della flotta allo stesso tempo» e «guardare a cio che possiamo fare in termini di tipi di carburante». «Nei prossimi dieci anni non ci saranno abbastanza auto elettriche per avere un vero impatto sulla decarbonizzazione. (...) Nella roulette, non si puo puntare tutto su un solo colore», conclude.