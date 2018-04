De Meo: «Seat svilupperà strategia metano per tutto il gruppo Vokswagen»

MADRID - Seat si è posizionata come il marchio di riferimento del gruppo Volkswagen in termini di strategia per il metano. Lo ha annunciato il presidente della Seat, Luca de Meo, in occasione dell’inaugurazione del VI convegno GASNAM tenutosi a Madrid precisando che il centro tecnico di Martorell, che conta oltre 1.000 ingegneri, svilupperà la tecnologia CNG per l’intero gruppo. «Vogliamo che questa diventi una tecnologia made in Spain, vogliamo essere pionieri e crediamo fermamente di poterci riuscire» ha affermato il presidente. De Meo ha definito quest’energia «un’alternativa sostenibile e profittevole rispetto alle alimentazioni tradizionali e alle vetture elettriche».

«Il bello della tecnologia a metano è che esiste già perciò non sono necessari grandi investimenti e può essere ampiamente offerta ai clienti», ha evidenziato il presidente. Tra i vantaggi offerti da un’ auto a metano ci sono i rapidi tempi di rifornimento e il prezzo, simile a quello delle vetture diesel o benzina. Per questi motivi, «il metano non dev’essere considerato soltanto come una tecnologia “ponte”, - ha poi aggiunto - bensì come una reale alternativa a lungo termine». Per quanto riguarda la collaborazione tra gli enti per lo sviluppo della tecnologia metano, il presidente Seat ha ribadito che il futuro del CNG passa attraverso «la cooperazione tra concorrenti, istituzioni e altre aziende in modo da creare un ecosistema e far sì che il metano diventi un’alternativa all’elettrificazione».

«È fondamentale che aumentino gli investimenti per i punti di rifornimento, perché avere la tecnologia e il mercato non serve a nulla senza una rete di infrastrutture in grado di rispondere alle necessità dei cittadini» ha sottolineato de Meo, confermando nel contempo che la casa di Martorell sta già collaborando con diversi partner, con l’obiettivo di rendere disponibili in Spagna 300 punti di rifornimento entro il 2020.